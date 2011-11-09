〔全球金市〕金价持稳,意大利债务忧虑挥之不散

路透新加坡11月9日电---金价周三持稳,因市场担心欧债危机或将席卷意大利,尽管意大利总理贝鲁斯柯尼宣布将辞职,以便为新任领导人采取更强有力措施应对该国债务问题清除障碍.

贝鲁斯柯尼称,他将在意大利议会批准一项包含欧洲敦促改革举措的预算法案後辞职.目前欧洲正艰难防御欧债危机蔓延至欧元区第三大经济体--意大利.[ID:nCN1205640]

0639GMT,现货金XAU=上涨0.15%至每盎司1,787.50美元,脱离周二所及高点1,802.60美元,这亦是9月底以来的最高水准.投资者谨慎看待欧洲为抑制债务危机蔓延所作出的努力.