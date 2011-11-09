〔电信产业〕中国联通与中国电信股价下跌,受反垄断调查报导打击

路透香港11月9日电---中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)与较小的竞争对手中国电信(0728.HK)跌逾3%,回吐盘初涨幅,因此前有报导称,中国当局正对其进行反垄断调查.

中国中央电视台周三报导称,这两家公司或因涉嫌垄断而面临"数十亿元人民币"罚款.

联通股价一度触及15.56港元低位,中国电信股价一度触及4.65港元低点.0735GMT时,联通上涨1.86%,中国电信下跌0.21%,恒生指数.HSI上涨1.74%.

中央电视台报导称,国家发改委在今年上半年展开调查,这两家公司将被处以相当于2010年度互联网接入业务营业额1%-10%的罚款,相当于几十亿元.

报导并称,如果能够推动市场形成更加有效的竞争,中国互联网用户将每年可节省约100亿元(16亿美元)到150亿元人民币.

中国联通和中国电信发言人表示知道该报导,但暂不发表评论.(完)