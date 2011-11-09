〔电信产业〕中国联通与中国电信股价下跌,受反垄断调查报导打击

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透香港11月9日电---中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)与较小的竞争对手中国电信(0728.HK)跌逾3%,回吐盘初涨幅,因此前有报导称,中国当局正对其进行反垄断调查.
中国中央电视台周三报导称,这两家公司或因涉嫌垄断而面临"数十亿元人民币"罚款.
联通股价一度触及15.56港元低位,中国电信股价一度触及4.65港元低点.0735GMT时,联通上涨1.86%,中国电信下跌0.21%,恒生指数.HSI上涨1.74%.
中央电视台报导称,国家发改委在今年上半年展开调查,这两家公司将被处以相当于2010年度互联网接入业务营业额1%-10%的罚款,相当于几十亿元.
报导并称,如果能够推动市场形成更加有效的竞争,中国互联网用户将每年可节省约100亿元(16亿美元)到150亿元人民币.
中国联通和中国电信发言人表示知道该报导,但暂不发表评论.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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