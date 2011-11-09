〔美股业绩〕新浪第三季转亏,对2012年广告支出前景看法谨慎(更新版)

(新增细节)

* 新浪预计明年广告支出不会大增

* 新浪第三季每股净亏5.10美元,上年同期为每股获利0.48美元

* 第三季经调整後每股盈馀为0.26美元,分析师预估为0.23美元

* 第三季营收为1.303亿美元,预估为1.25亿美元

* 预计第四季营收介于1.28-1.31亿美元,分析师预估为1.281亿美元

路透11月9日电---中国最大门户网站的运营商--新浪(SINA.O)第三季由盈转亏,因对两块在线业务的投资作了大规模减记.新浪并称,预计明年的广告支出不会出现大幅增长.

根据艾瑞咨询(iResearch)的数据,中国在线广告市场规模第三季增长54.9%,达到137亿元人民币(22亿美元),新浪在整个市场排名第四,仅次于谷歌中国、淘宝与百度(BIDU.O).

新浪管理层在周三的财报电话会议上,对明年的广告市场给出谨慎展望,因中国经济增长料将降温.广告支出趋势与宏观经济形势高度相关.

"基于我们的评估,总体而言,人气是不错的,但没到非常好的程度…(广告支出)可能会有增长,但增幅不会太大."新浪执行长曹国伟表示.