〔新债招标〕中国农发行三年债利率3.58%,大幅低于预期--业内人士

路透上海11月10日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币三年期固息债,中标利率为3.58%,大幅低于此前3.81%的利率预测均值,且低于3.70%-3.90%预测区间.

业内人士并透露,本次首场投标倍数约为2.67倍.

该期债为农发行今年第18期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过67.8亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为11月17日,11月11日-11月17日为分销期,11月23日上市.(完)