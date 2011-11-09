〔希腊政治〕欧盟法院院长Vassilios Skouris或成为新总理--消息人士

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透雅典11月9日电---希腊执政党泛希腊社会主义运动党的一位消息人士周三对路透表示,欧盟法院院长Vassilios Skouris可能被任命为希腊新联合政府总理.
在被问及谁将出任总理时,这位要求匿名的党内消息人士说:"欧盟法院院长...Vassilios Skouris."该位人士表示:"他们昨晚已经作出了决定,"他补充说财政部长Evangelos Venizelos将可以保留职位.
该消息人士称,可能在1000GMT左右宣布新政府.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。