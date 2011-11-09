〔希腊政治〕欧盟法院院长Vassilios Skouris或成为新总理--消息人士

路透雅典11月9日电---希腊执政党泛希腊社会主义运动党的一位消息人士周三对路透表示,欧盟法院院长Vassilios Skouris可能被任命为希腊新联合政府总理.

在被问及谁将出任总理时,这位要求匿名的党内消息人士说:"欧盟法院院长...Vassilios Skouris."该位人士表示:"他们昨晚已经作出了决定,"他补充说财政部长Evangelos Venizelos将可以保留职位.

该消息人士称,可能在1000GMT左右宣布新政府.(完)