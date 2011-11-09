〔中国汽车〕10月乘用车销量环比回落,需求提前释放後市更难乐观(更新版)

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
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* 10月乘用车销售同比小增1.4%,环比降7.5%
* 今年馀下两个月销量同比增长料不明显
* 当月自主品牌汽车市占率继续回升
路透北京11月9日电---中国10月份国内乘用车销售同比增速降至五个月来低点,而环比则如期出现回落,因10月起节能汽车购置补贴范围缩小令需求在9月提前释放.分析人士预计,今年馀下两月销量同比增长亦不明显.
中国汽车工业协会周三公布的数据显示,10月乘用车共销售122.08万辆,环比下降7.48%,同比增长1.42%,同比增速为今年5月以来最低.
"受政策退出和经济增速趋缓等因素影响,汽车市场表现较低迷."中原证券汽车行业分析师徐敏锋在研究报告中称,"降价促销较多,同时成本上升,上市公司盈利能力普遍下滑,但部分企业受益于新产品上市和结构调整,表现相对稳定."
中国自10月起实施节能汽车推广补贴新政策之後,国家发改委周三公布首批来自12家车企的49款补贴车型,其中合资品牌27款占比过半.上海汽车(600104.SS)旗下合资品牌共有15款车型享受补贴,成为入选车型数量最多的汽车企业.[ID:nCN1161086]
中汽协数据并显示,1-10月乘用车累计销售1,176万辆,同比增长5.86%.
中银国际报告认为,乘用车板块呈现消费品属性并趋于平稳,预计11-12月同比增长不明显,并维持全年乘用车销量增长6%的预测.
中汽协并称,10月乘用车自主品牌与上月相比销量略有下降,但市场占有率继续回升.当月共销售49.85万辆,环比下降4.63%,同比下降9.25%,占乘用车销售总量的40.84%.
而在1-10月,乘用车自主品牌共销售495.28万辆,同比下降1.69%,占乘用车销售总量的42.12%,市场占有率较上年同期下降3.27个百分点;同期日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售175.84万辆、175.85万辆、126.76万辆、73.82万辆和32.54万辆.
10月销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、奇瑞、吉利、长安福特、一汽丰田和神龙.
10月销量排名前十位的轿车品牌依次是：凯越、朗逸、新赛欧、科鲁兹、捷达、宝来、夏利、腾翼C30、桑塔纳和凯美瑞.
中汽协数据并显示,10月整体的汽车产销分别为157.02万辆和152.48万辆,环比下降1.99%和7.37%,产量同比增长1.72%,销量下降1.07%.
以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:
2011年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月
1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% (完)
--发稿 李然; 审校 屈桂娟
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