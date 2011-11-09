《外汇动态》欧洲开盘:欧元走软,受欧债忧虑拖累

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
0737GMT--欧元兑美元EUR=下跌0.3%,报1.3800.据称下方停止单位于1.3750.交易商表示,欧元兑美元走势或偏软,因LCH.Clearnet对意大利债券交易发出追缴保证金要求,并强调担心欧元区二线国家债务问题.
欧元/瑞郎EURCHF=持平,报1.2388瑞郎,交易员对推低汇价持谨慎态度.美元兑日圆JPY=持平,报77.65日圆,据称77.50有期权障碍,且有传言称77.25-50一线有不少日本账户买盘.(完)
--编译 丁琦;审校 王丽鑫
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路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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