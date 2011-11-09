版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 15:49 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元走软,受欧债忧虑拖累

0737GMT--欧元兑美元EUR=下跌0.3%,报1.3800.据称下方停止单位于1.3750.交易商表示,欧元兑美元走势或偏软,因LCH.Clearnet对意大利债券交易发出追缴保证金要求,并强调担心欧元区二线国家债务问题.

欧元/瑞郎EURCHF=持平,报1.2388瑞郎,交易员对推低汇价持谨慎态度.美元兑日圆JPY=持平,报77.65日圆,据称77.50有期权障碍,且有传言称77.25-50一线有不少日本账户买盘.(完)

--编译 丁琦;审校 王丽鑫

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐