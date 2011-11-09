〔中国票据市场〕转贴利率续跌,宽松政策预期令机构收票有增无减

路透北京11月9日电---中国票据市场转贴利率周三继续缓慢下跌.票据市场严格监管使得票源渐趋减少,而大行和股份制银行等各类机构在信贷等政策走向宽松的预期下收票有增无减,推动票据转贴利率续呈跌势.

交易员并表示,近来民间融资的不断发展及票据利率相对高企,非银行金融机构大量参与到票据市场的交易中来,而缺乏对票据风险甄别或疏于控制,这可能引发新一轮的票据市场风险,从而对票据利率造成扰动.

"现在签票和收票都比较严格,票源越来越少,不少机构都出来收票,...最近政策(包括信贷政策)也有放松的迹象."东部一银行交易员表示.

该交易员并表示,官方将政策走向基调确定为"预调微调",如果今年新增信贷投放锁定在7.5万亿元人民币,这是一个不小的规模,这可能会增加票据的需求.

中国10月CPI同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.[ID:nCN1206132]

中国央行公开市场一年央票中标收益率28个月以来首次下降,货币政策放松微调信号愈发强烈.市场人士表示,一年央票相对价值很好,机构资金在较低标位追逐之,央行不愿回收太多流动性,致发行利率下行.[ID:nCN1203162]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 3.3277/3.0250 3.5077/3.1946 4.2669/3.7135

上日 3.3590/3.0675 3.5296/3.2215 4.2646/3.7228

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变动 -3.13bp/-4.25bp -2.19bp/-2.69bp +0.23bp/-0.93bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3151%,较上日6.3203%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1570/3.0770 3.2480/3.1820

上日 3.1610/3.0860 3.2600/3.1940

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)