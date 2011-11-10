亿万富翁透露心目中青睐的对冲基金经理

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿11月8日电---对冲基金经理辛格（Paul Singer）、索纳（Robert Zoellner）、巴斯（Kyle Bass）和英格兰德（Israel Englander）是亿万富豪信赖有加的众多专业理财人士。
同时博得亿万富豪青睐的对冲基金经理还有米勒（Norman Miller）、道达尔（Richard Dowdle）、艾因霍（David Einhorn）、哈尔沃森（Andreas Halvorsen）和鲍尔森（John Paulson）。鲍尔森亏损数十亿，但超级明星名誉看似并未受到影响。
通常，亿万富豪所持的股票及其青睐的投资顾问都是秘密，但有时也会有少部分非常富有的投资者泄漏一些鲜为人知的东西，比如他们的喜好和投资方向。
高级投资俱乐部TIGER 21周二发布了会员最爱调查报告，但没有透露这些人的名字以及他们的赚钱之道。该俱乐部的180名会员拥有近150亿美元资产。
该俱乐部称，这份长达14页的报告“旨在强调会员最有价值的投资”，指出房地产是最流行的投资类别，其次是股票，排名第三的是对冲基金。该俱乐部会员将12%的资金投入到吸引机构投资者和富豪的上述投资组合。
报告称，“对于对冲基金来说，这是自2007年来的最高投资规模。”但拥有土地或房屋甚至更为流行，这或许与这些富豪热衷追求最好的东西有关。
“许多会员在这一领域创造财富，理解这一行业，并继续在他们熟悉的领域投资。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元