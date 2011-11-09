〔表格〕外资在韩国股市卖超186亿韩元

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透首尔11月9日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超186亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月9日 -18.6 -279.1 -60.1
11月8日 27.1 -65.6 -107.1
11月7日 137.9 -19.7 96.2
11月4日 69.2 460.2 -822.3
11月3日 -39.0 -175.8 458.4
11月2日 -350.6 268.2 198.8
11月1日 167.3 9.3 -15.8
10月31日 139.0 -271.4 247.7
10月28日 471.3 252.6 -667.9
10月27日 171.4 208.1 -508.8
10月26日 -95.9 49.5 -51.4
10月25日 394.6 -189.0 -178.9
10月24日 178.0 285.0 -736.8
10月21日 -264.1 210.6 26.3
10月20日 -113.4 5.5 90.6
10月19日 -31.4 -110.2 59.6
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本月以来 -6.7 197.5 -251.9
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今年以来 -4,976.7 6,769.4 -267.4
------------------------------------------------- (完)
--编译 许娜;审校 王丽鑫
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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