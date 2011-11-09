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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 15:57 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超186亿韩元

路透首尔11月9日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超186亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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11月9日 -18.6 -279.1 -60.1

11月8日 27.1 -65.6 -107.1

11月7日 137.9 -19.7 96.2

11月4日 69.2 460.2 -822.3

11月3日 -39.0 -175.8 458.4

11月2日 -350.6 268.2 198.8

11月1日 167.3 9.3 -15.8

10月31日 139.0 -271.4 247.7

10月28日 471.3 252.6 -667.9

10月27日 171.4 208.1 -508.8

10月26日 -95.9 49.5 -51.4

10月25日 394.6 -189.0 -178.9

10月24日 178.0 285.0 -736.8

10月21日 -264.1 210.6 26.3

10月20日 -113.4 5.5 90.6

10月19日 -31.4 -110.2 59.6

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本月以来 -6.7 197.5 -251.9

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今年以来 -4,976.7 6,769.4 -267.4

------------------------------------------------- (完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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