〔中国债市〕人民币利率互换续跌,通胀步入下行通道关注政策微调进程

路透上海11月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周三延续跌势.宏观数据进一步确认通胀已步入下行通道,政策局部松动的趋势日渐明晰.受此预期影响,IRS报价明显下行.

北京一银行交易员指出,自昨日央行下调央票发行收益率起,IRS报价即出现下行.稍早公布10月宏观数据进一步刺激市场,其中1年期及5年期品种报价下行约10个基点(bp).

"央行自己的政策还是比较明确.没有说全面转向,但是局部的放松还是很明显,"他认为.

对于後市表现,该交易员认为,需关注央行政策微调的进程,包括央票发行收益率的走势及货币市场的情况.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.货币政策全面转向尚无基础,分析师普遍认为短期内减息不可能.[ID:nCN1206472]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3083/3.4317 3.0907/3.1807 3.1429/3.2357 3.2686/3.3614 3.2300/3.5400

周二 3.3467/3.4767 3.1271/3.2157 3.1686/3.2586 3.2871/3.3800 3.2360/3.5600

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变动 -0.0384/-0.0450 -0.0364/-0.0350 -0.0257/-0.0229 -0.0185/-0.0186 -0.0060/-0.0200

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)