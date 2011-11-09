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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 16:19 BJT

《外汇动态》1.3850附近有欧元卖单聚集--交易员

0810GMT--欧元阻力位在一目均衡云区顶部,约为1.3850.交易员称在1.3840/50有来自模型基金的卖盘,停止单在1.3860上方.在1.39附近有更多卖单,而中长期投资大户的买单在1.3750下方.

--编译 王洋; 审校 张涛

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