版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 16:41 BJT

〔欧股业绩〕汇控称全球经济前景"极富挑战",公布第三季获利下滑

路透伦敦11月9日电---欧洲第一大银行--汇丰控股(HSBA.L)周三公布:

* 第三季税前获利为72亿美元

* 第三季基础税前获利为30亿美元,低于上年同期

* 整个行业面临重大阻力

* 前九个月普通股年率化平均收益为12.6%

* 在执行5月宣布的策略上取得实质性进展

* 截至9月30日核心一级资本充足率为10.6%

* 成本状况开始转变,营业费用较上季下滑

* 交易状况10月期间有所改善,但仍然艰难

* 第一季以来裁员5,000人

* 宣布2011年第三次期中派息为每普通股0.09美元

* 全球经济前景极富挑战,发达市场问题开始影响到全球增长.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐