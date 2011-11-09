〔欧股业绩〕汇控称全球经济前景"极富挑战",公布第三季获利下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
路透伦敦11月9日电---欧洲第一大银行--汇丰控股(HSBA.L)周三公布:
* 第三季税前获利为72亿美元
* 第三季基础税前获利为30亿美元,低于上年同期
* 整个行业面临重大阻力
* 前九个月普通股年率化平均收益为12.6%
* 在执行5月宣布的策略上取得实质性进展
* 截至9月30日核心一级资本充足率为10.6%
* 成本状况开始转变,营业费用较上季下滑
* 交易状况10月期间有所改善,但仍然艰难
* 第一季以来裁员5,000人
* 宣布2011年第三次期中派息为每普通股0.09美元
* 全球经济前景极富挑战,发达市场问题开始影响到全球增长.(完)
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。