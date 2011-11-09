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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 16:30 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎持平,市场慎于压低其汇价

0820GMT---交易商称市场对于推低欧元/瑞郎EURCHF=态度谨慎,尤其是在瑞士央行官员讲话之後.该行官员讲话令外界猜测,欧元汇率下限将提高至1.25.

据称1.2355-1.2270有欧元/瑞郎买盘,近期支撑位约在周二低位1.2320.该水平下方有停止单.

欧元/瑞郎持平于1.2383,1.2440附近有卖单.(完)

--编译 王丽鑫;审校 田建华

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