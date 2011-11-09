《外汇动态》美元可能跌向77日圆--摩根士丹利

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
0831GMT--摩根士丹利分析师预计避险买盘将支撑日圆.随着美元兑日圆跌破近期交投区间底部78.00日圆,该行预计该货币对将向77.00靠拢,随後试探76.50的中期目标水准.
美元兑日圆JPY=最新下跌0.1%至77.56日圆,有传言称77.50处有期权障碍.(完)
--编译 田建华;审校 张涛
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路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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