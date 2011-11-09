〔中国财政〕10月全国财政收入同比增幅续落至16.9%,年底前将延续回落态势

* 10月财政收入增幅继续回落至16.9%,支出增长24.5%

* 1-10月财政收入增幅为28.1%,支出增幅27.2%

* 後两个月全国财政收入累计增幅还会有所回落

路透北京11月9日电---中国财政部周三公布,10月份全国同比增长16.9%.受经济增速趋缓、个人所得税改革、房地产交易量增幅下降相关税收减少以及非税收入减少等因素影响,10月财政收入增幅比上月继续有所回落.

财政部发布的新闻稿称,全年财政收入增长呈前高後低走势.後两个月全国财政收入累计增幅还会有所回落.

10月份,全国财政收入9,188.34亿元人民币,比去年同月增加1,328.03亿元,增长16.9%;全国财政支出8,079.03亿元,比去年同月增加1,590.73亿元,增长24.5%.

在10月的财政收入中,营业税1,275.96亿元,同比增加214亿元,增长20.2%.增收因素主要是受去年10月份以来央行五次加息带动银行贷款利息收入增加等因素影响,以及受固定资产投资较快增长拉动建筑业营业税增长.而减收因素主要是房地产市场商品房成交量萎缩,相应房地产营业税下滑.

1-10月累计,全国财政收入90,851.68亿元,比去年同期增加19,951.86亿元,增长28.1%;同期,全国累计财政支出77,559.6亿元,比去年同期增加16,566.34亿元,增长27.2%,完成预算的77.4%,比去年同期进度加快5.2个百分点.

在累计支出方面,住房保障支出2,653.49亿元(含执行中追加预算形成的支出),增长79.6%(其中保障性安居工程支出1,742亿元,增长1.5倍),完成预算的102.7%;医疗卫生支出4,432.76亿元,增长48.9%.

分季度看,今年一季度全国财政收入增长33.1%、二季度增长29.6%、三季度增长25.9%.(完)

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