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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 16:53 BJT

〔新债招标〕国家电网100亿元一年期短融,票面利率5.18%--路透数据

路透上海11月9日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国国家电网公司周三簿记建档的100亿元

人民币一年期短期融资券,票面利率5.18%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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国家电网 100 100 12 5.18% 工商银行 AAA 11/10 11/11

招商银行

=============================================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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