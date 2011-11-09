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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 16:59 BJT

《外汇动态》欧元/美元能轻易跌破近期交易区间,或进一步下行--ING

0840GMT---荷兰国际集团(ING)分析师Chris Turner称,LCH Clearnet将上调意大利公债保证金的举动暗示欧洲债务危机此後更加危险.

他并称,欧元/美元能够轻易向下突破近期交易区间,目标位在1.3710美元.如果意大利10年期公债收益率(殖利率)升越7%,他预计欧元/美元将测试1.34.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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