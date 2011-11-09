《外汇动态》欧元/美元能轻易跌破近期交易区间,或进一步下行--ING

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
0840GMT---荷兰国际集团(ING)分析师Chris Turner称,LCH Clearnet将上调意大利公债保证金的举动暗示欧洲债务危机此後更加危险.
他并称,欧元/美元能够轻易向下突破近期交易区间,目标位在1.3710美元.如果意大利10年期公债收益率(殖利率)升越7%,他预计欧元/美元将测试1.34.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。