〔路透基点〕信义玻璃将与贷款行就启动市场紊乱条款事宜举行电话会议

路透香港11月9日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,中国汽车玻璃制造商-信义玻璃周四将与贷款银行举行电话会议,回应银行近期提出的就2010年11亿港元贷款案行使"市场紊乱条款(market disruption clause)的要求.

此前由于融资成本上涨开始侵蚀银行利润,2010年向信义玻璃提供11亿港元贷款的银行,罕见地提出"市场紊乱条款",要求提高利率.[ID:nCN1182852]

如果该条款生效,银团贷款的定价将会提高,因指标利率要根据银团成员提供的参考利率重新设定,以更好地反映银行的融资成本.

如果参贷银行达成一致,该贷款将成为亚洲金融危机以来香港首个启用"市场紊乱条款"的贷款案.不过负责贷款的部分银行人士表示,如果更多贷款案启用"市场紊乱条款"也不足为奇.

信义玻璃此前在由花旗集团安排、14家银行参与的联贷案中获得一笔11亿港元的四年期贷款.知情人士称,10月中旬部分银行通过代理行联系借款人,要求启用"市场紊乱条款".而借款人要求银行出具融资成本激增的证据.

根据相关条款,需要35%的参贷银行同意才能成功启用信义贷款案的"市场紊乱条款".消息人士称,银行要求在原利率的基础上至少增加50个基点,原利率为较香港银行同业拆息港元利率(HIBOR)加码127个基点.原贷款支付含所有费用在内最高150个基点的价码.

国泰世华商业银行和台北富邦银行为这次贷款的协调主办行.台湾银行、台湾土地银行、台湾合作金库银行为承办行.高级经理行为彰化商业银行、台湾中小企业银行.台湾玉山银行、远东国际商业银行、华南商业银行、台湾工业银行、上海商业储蓄银行和马来亚银行为经理行.(完)