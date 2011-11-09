《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月9日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:中性.初步支撑位在1.3681,若跌破下看1.3609.阻力位在1.3871,升逾後可看高1.4003.

美元/日圆:中性.阻力位在77.79,升逾後可看高78.10.支撑位在77.44,若跌破下看76.95.

英镑/美元:看多.关键阻力位在1.6167,升逾後可看高1.6203.支撑位在1.5980.

美元/瑞郎:看多.阻力位在0.9083,升逾後可看高0.9139.短期支撑位在0.8862.

欧元/英镑:看空.短期支撑位在0.8548英镑,若跌破下看9月12日所及关键低位0.8530.阻力位在0.8656.

欧元/日圆:看多.阻力位在108.25,升逾後可看高109.24.关键支撑位在106.50.

欧元/瑞郎:看多.关键阻力位在1.2474,升逾後可看高1.2646.支撑位在1.2321.

澳元/美元:中性.阻力位在1.0447.支撑位在1.0203.

美元/加元:中性.支撑位在1.0055加元,若跌破下看1.0021加元.阻力位在1.0229,若升逾可看高1.0273.

--编译 郑茵;审校 程琳

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