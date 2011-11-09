〔中国债市〕现券收益率续降,通胀继续回落令做多情绪升温

路透上海11月9日电---中国银行间债市周三现券收益率继续大幅下探.继一年央票发行收益率逾两年来首降後,今日公布的10月物价指数继续回落,为债市火爆行情再添助力.

今日部分券种收益率跌幅达10个基点(bp),10年国债收益率更是罕见的跌至3.6%附近.

交易员指出,对经济走势的悲观预期和通胀回落的利好使得市场乐观情绪不断升温,下午现券收益率突然急速下跌,不过尾盘稍有反弹.机构对市场走势仍然乐观,预计现券收益率还将继续下行.

深圳一券商交易员认为,现券买盘如此踊跃系因物价数据公布後市场有降息的传言,且机构对经济前景普遍较为担忧.,"继续看好(债市),(预计)经济(增速)继续下降,CPI也继续降."他称.

中国10月CPI同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服同时,也给宏观政策预微调留出更多空间.[ID:nCN1206132]

上海一银行交易员则认为,随着现券收益率的不断下探,机构为控制风险应适时控制仓位,"市场疯狂的时候可以考虑出点(券)了,拿信用(债)吧".

首日上市的五年期进出口行金融债110318券CN110318=CFXS成交居首,收报100.00元,对应收益率4.10%,成交额为74.87亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1280 3.5294

上日 3.1200 3.5640

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6085/3.5215

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.1242/3.0492

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.7629/3.6909 (完)

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