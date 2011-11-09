〔欧洲汇市〕英镑兑疲弱的欧元走高,接近一个月高点

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
* 英镑/欧元上涨,意大利债务疑虑加剧
* 英镑/欧元接近一个月高点
* 英镑兑美元表现脆弱,因英国经济令人担忧
* 英国贸易数据定于0930GMT公布
路透伦敦11月9日电---英镑兑欧元周三走高,接近一个月高点.意大利偿债成本接近难以维持的水平,令人担忧,打压欧元走低.意大利与希腊政治局势仍然非常紧张.
清算所LCH.Clearnet SA提高意大利公债的初始保证金,对意大利的债务形势是一个打击.
尽管英镑/欧元受到支撑,但英镑兑美元可能受挫,因投资者担忧欧元区债务危机可能拖累英国经济重陷衰退.
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。