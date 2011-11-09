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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 17:14 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑疲弱的欧元走高,接近一个月高点

* 英镑/欧元上涨,意大利债务疑虑加剧

* 英镑/欧元接近一个月高点

* 英镑兑美元表现脆弱,因英国经济令人担忧

* 英国贸易数据定于0930GMT公布

路透伦敦11月9日电---英镑兑欧元周三走高,接近一个月高点.意大利偿债成本接近难以维持的水平,令人担忧,打压欧元走低.意大利与希腊政治局势仍然非常紧张.

清算所LCH.Clearnet SA提高意大利公债的初始保证金,对意大利的债务形势是一个打击.

尽管英镑/欧元受到支撑,但英镑兑美元可能受挫,因投资者担忧欧元区债务危机可能拖累英国经济重陷衰退.

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