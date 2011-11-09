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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 17:15 BJT

《外汇动态》瑞郎走势掣肘于央行评论,"热钱"逃往英镑

0903GMT---期望避险的"热钱"用英镑作为瑞郎的主要替代品,目前瑞郎受瑞士央行的评论而走势受限.

交易商称,短期这将支撑英镑.一交易员表示,"偏好风险的交易日,英镑表现会落後,而避险的交易日,英镑表现出众."(完)

--编译 田建华;审校 王丽鑫

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