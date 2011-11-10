(重发)〔欧股业绩〕汇丰控股警告可能撤离英国,美国坏帐激增影响获利(更新版2)

(重发以补齐遗失的段落)

(新增细节)

* 第三季基础税前获利减少36%至30亿美元

* 美国地区坏帐跳增,因屋主停止偿还抵押贷款

* 投资银行获利锐减,因利率及贷款减缓

* 英国额外监管措施将导致每年成本增加25亿美元,留在英国的代价或许太高

* 股价收盘暴跌5.8%

路透伦敦11月9日电---欧洲第一大银行--汇丰控股(HSBA.L)发出迄今最严厉的警告称,新的监管措施可能会迫使该行撤离英国,而美国的坏帐规模则劲增,因更多的屋主停止偿还抵押贷款.

该行周三发布第三季获利减少36%,因欧债危机损及投资银行业务收入,而美国经济不振则导致该区坏帐跳升近10亿美元,为两年来首次上升.

此外,英国加推监管措施,则可能导致汇丰控股每年成本增加25亿美元,该行称这个代价可能过高而难以继续留在英国;但其将至少延至明年才会决定是否将总部迁回香港或其他地方.

汇丰控股在伦敦的股价收盘暴跌5.8%,分析师指称该行截至9月底的三个月基础获利仅30亿美元,表现不如预期,而成本及美国坏帐增加亦令人大失所望.

"亚洲的成长无法填补美国业务部门亏损所造成的大洞,且(投资银行)全球银行及市场部门(GBM)的赢利能力锐减,"Evolution证券公司分析师Ian Gordon表示."该集团欲提升成本效益面临险峻的挑战."

"全球经济前景极具挑战性,发达市场的问题开始影响全球各地的增长速度,"汇丰(0005.HK)执行长欧智华(Stuart Gulliver)表示.

欧智华计划每年削减成本35亿美元,并将撤离业务缺乏规模的国家,而更加聚焦于亚洲;他表示在成本及改造计画上有所进展,但这将是长期性的工作,且外部出现不利的因素.

第三季坏帐亏损暴增至39亿美元,较上季增加10亿美元,因美国方面的坏帐激增64%至24亿美元,而该行将此归咎于抵押止赎的延期偿付所致.

"9月时贷款违约量激增.10月时状况有些稳定下来,但该行称,止赎活动若回复更为正常的水准,则将导致房价下跌.

对于英国政界人士考虑采行更严格的监管措施,汇丰发出警告称,成本增加可能促使该行将总部撤离英国.

欧智华表示,要求银行持有庞大的债务,以期在遭遇困难时吸纳损失,将迫使汇丰发行550亿美元优先债,每年成本将达21亿美元.他表示,存款丰沛的汇丰毋需这项额外的缓冲.

依照英国银行税法,汇丰需对其海外资产另外支付4亿美元.

欧智华并称,"总部留在英国将增加25亿美元成本.这不是个轻易的决定,公司总部不能经常换地方."

公司财务长Iain Mackay在谈到这笔25亿美元的成本时表示,我们可能认为这个代价太过高昂.

欧智华表示,本月董事会不会对此作出决定,可能会在未来12-18个月作成决议.该行仅会考虑将控股公司移往海外,而零售业务将始终以英国作为基地.(完)