〔中港股市〕港股与沪市均收高,因中国通胀压力缓解

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
* 恒生指数涨1.7%,但成交量较低
* 沪市涨0.8%
* 中国10月通胀率下降可能促使当局调整政策
* 中国地产股继续拖累大盘
路透香港11月9日电---港股和沪市周三收高,中国物价压力减轻的迹象令人寄望政府可能采取某些行动来放松政策.
但成交量保持在低位,显示投资者仍然非常谨慎.
恒生指数.HSI收盘升1.71%,报20,014.43点.恒生国企指数.HSCE收高2.2%.
意大利的政治改革呈现希望,推动汇丰控股(0005.HK)和渣打银行(2888.HK)分别上涨1.4%和2%,前者对恒生指数上涨的贡献最大.
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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