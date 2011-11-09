〔中港股市〕港股与沪市均收高,因中国通胀压力缓解

* 恒生指数涨1.7%,但成交量较低

* 沪市涨0.8%

* 中国10月通胀率下降可能促使当局调整政策

* 中国地产股继续拖累大盘

路透香港11月9日电---港股和沪市周三收高,中国物价压力减轻的迹象令人寄望政府可能采取某些行动来放松政策.

但成交量保持在低位,显示投资者仍然非常谨慎.

恒生指数.HSI收盘升1.71%,报20,014.43点.恒生国企指数.HSCE收高2.2%.

意大利的政治改革呈现希望,推动汇丰控股(0005.HK)和渣打银行(2888.HK)分别上涨1.4%和2%,前者对恒生指数上涨的贡献最大.