11月11日临近 韩国产妇扎堆在当天剖腹产

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月9日电---媒体报导称，韩国日前有大量准妈妈蜂涌至医院，要求选择在11月11日剖腹产，为孩子获得终身相伴的独特身份证号“111111”。
韩国居民身份证号由13位数字构成，其中前六位对应的是出生日期。
《Seoul Newspaper》报导称，今年将剖腹产日期选在11月11日的人数比往年多了20%。
报导引述一名妇产医院工作人员的话称：“经常有预产期在1月的人，想在当月第一天生产。但现在这种情况看起来更加不同寻常--为获得111111的身份证号，而选择生产日期。”
11月11日是韩国的Pepero Day或甜蜜日，相当于情人节。这一节日由韩国的一种零食Pepero命名，因11/11这一日期很像五根Pepero。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
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