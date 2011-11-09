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公司新闻(中文) | 2011年 11月 9日 星期三 17:59 BJT

〔日本个股〕日本国内银行考虑修订对奥林巴斯的贷款条款--时事社

路透东京11月9日电---据时事社周三报导,日本国内银行考虑修订对奥林巴斯(7733.T)的贷款条款.(完)

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