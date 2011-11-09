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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 18:08 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆和美元均下挫1%,因意大利公债收益率飙升

路透11月9日电---欧元兑日圆和美元周三均下跌1%,因宏观基金等投资者增加欧元卖盘,此前意大利公债收益率(殖利率)继续飙升,其中10年期公债收益率触及7%水准.(完)

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