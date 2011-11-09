〔欧洲汇市〕欧元兑日圆和美元均下挫1%,因意大利公债收益率飙升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
路透11月9日电---欧元兑日圆和美元周三均下跌1%,因宏观基金等投资者增加欧元卖盘,此前意大利公债收益率(殖利率)继续飙升,其中10年期公债收益率触及7%水准.(完)
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根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。