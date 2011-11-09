(重温稿)《市场热谈》降息无望,数量型调控将成中国政策预微调"主战场"

* 通胀持续回落为政策预微调扫清道路

* 央票发行利率下降并不意味着降息在即

* 央行将更依赖数量型政策工具

* 三年央票或继续停发,逆回购亦是备选项

作者 曹巍浩

路透北京11月9日电---中国通胀持续回落为货币政策预微调扫清道路.但目前政策全面转向尚无基础,央票发行利率下调并不等于降息在即.未来数量型政策工具尤其公开市场,有望成为央行操作的"主战场".

业内人士预期,央行很可能通过继续停发三年央票、进行逆回购操作等,来向市场挹注流动性,以满足部分经济领域及中小企业对资金的需求,确保实现"软着陆".

"中央部门和地方都有微调的压力在,但(决策层)得扛到物价相对温和的时候才能放,现在放松的条件出来了,"第一创业证券研究所副所长王皓宇称.

他并进一步指出,借着物价不断回落,政策在逐渐放松,主要依靠数量型调整即可.

中国甫公布10月CPI同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启[ID:nCN1206132].但中长期通胀威胁依然存在,加上国内外经济环境不确定因素众多,都暗示决策层不会贸然全面放松政策.

大型投行--中金公司最新报告亦指出,宏观政策重点已由抑制通胀过快上涨,转为防止通胀水平在下行过程中出现反弹,对保持稳健的经济增长也将予以更多的关注.

"货币政策微调将集中于公开市场操作和信贷管理方面,以缓解流动性过紧压力,不排除下调准备金率的可能性,但首先应该会从调整差别准备金率入手,"报告称.

**央票利率下调非降息信号**

继三年期央票中标利率三周前出现15个月来首次下滑後,周二央行公开市场一年央票中标利率亦出现28个月来首次下降.而一年央票发行利率更多被视作基准性的市场利率,对判断货币政策走向有更重要的参照意义.

从历史经验来看,央票利率下调往往是基准利率调整的前兆.自2010年10月20日央行重启加息以来,每次央行上调基准一年期贷款利率前後,同期一年央票发行利率都会相应上行25个bp左右.若追溯更早至2008年11月18日,一年期央票发行收益率当日下行96.03bp,之後央行分两次共下调基准一年贷款利率135bp.

对此,平安证券固定收益部研究主管石磊称,"一年央票(发行利率)下行,有一定的信号意义,但还不支持减息."

他并进一步解释道,12个(基)点才意味着趋势性的下行,一年央票发行利率能不能大踏步地往下走,仍有待观察.

一年期央票收益率倒挂现象近期因流动性宽松恢复正常,相对价值较好.机构资金在较低标位追逐,央行又不愿回收太多流动性,致使周二的一年央票发行收益率较上周下行1.07个基点(bp).三周前三年央票利率下行幅度也只是区区1个bp.

中国央行货币政策委员李稻葵周三在北京举行的2011年国际金融论坛间隙,在被问及是否需要调整利率或者存准时,也对记者表示,目前大方向上应维持格局不变,短期货币政策不宜放松.

来自第一创业证券的王皓宇亦认为,通胀水平仍不低,决策层还在"继续采取有力措施稳定物价总水平"的大背景下,降息会传导出全面放松的错误信号,不利于经济的平衡.

"相较于利率的高低,微观主体更关注能否获得资金'血液',故数量型宽松更为妥帖,"他说.

**公开市场操作将成"主战场"**

国务院10月底常务会议释放信号称,将更注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.紧接着的11月第一周,在资金面并不紧张的情况下,央行公开市场操作结束此前连续两周净回笼,转为净投放净千亿元.

在表象之下,这或许意味着政策的车轮已经开始转向.交通银行金融研究中心研究员陆志明称,"未来政策调控将可能更倚重公开市场操作,预计以净投放为主."

但据路透统计显示,中国央行公开市场11月央票和正回购到期量合计将达3,250亿元人民币,但主要集中在前两周;进入12月份後,央票到期量锐减至150亿元,而正回购目前看也仅有400亿元.

公开市场到期量偏少,央行的资金投放途径将受阻.因此分析师普遍预计,为挹注流动性,三年期央票或继续暂停发行,逆回购操作也是备选项之一.

"三年期央票应该会继续停发,锁定(资金)期限太长了,现在一二级利差都有快30个点了,再发(发行)利率得跌多少呀!"北京一国有大行资深交易员称.

上海一券商分析师则指出,"央行可能在12月前後启动逆回购,来保证银行对资金的需求."10月末即有传闻央行对大行进行了逆回购.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报3.6921%,较其10月20日其最近一次的发行利率3.96%低26.79个基点(bp).

当然,坊间亦有不同意见.中国平安证券固定收益部研究主管石磊就表示,"公开市场小幅净投放并不正常,应该温和回笼,因为温和回笼也不会引起利率的大幅波动的."

**信贷政策亦将趋于宽松**

视野中的数量型政策工具选项还包括趋松信贷政策、财政支出和存款准备金率等,这些工具都将助力中国政策预调和微调.

中国证券报此前援引银行业人士称,预计全年新增人民币贷款将在7.5万亿元左右.

据央行数据,今年1-9月新增贷款5.68万亿元,若非要达成7.5万亿元目标,意味着四季度每月新增贷款在6,000亿元以上.果真如此的话,四季度流动性无疑将相对宽裕.

此外,针对小微企业的金融支持已在增强,专项金融债已在审批中;信贷额度亦有望有所增长.陆志明分析,信贷定向宽松政策可能会进一步细化实施,尤其是向小微企业、三农和战略新兴产业等特定领域实施定向放松.

银监会上月进一步明确商业银行发行小型微型企业专项金融债条件,除需满足金融债发行相关法律法规及审慎性监管要求外,对于小微企业贷款达到目标的商业银行,可申请发行专项金融债.[ID:nCN1173830]民生银行等专项金融债已在审批过程中.

而财政支出亦是一项不能忽视的资金来源.每年12月都有大笔财政性存款离开央行涌入商业银行,近两年年末财政存款的投放量都在万亿左右.

但今年年内财政存款有望提早减少,这将为市场投放更多基础货币.中金公司在11月的利率策略月报中就指出,财政支出时间可能提早,导致财政存款从11月就开始净减少,且投放量可能高于往年.[ID:nCN1186670](完)