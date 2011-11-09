(重温稿)《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值3.81%,低于二级市场

* 招标品种: 农发行三年固息债

* 招标金额: 不超过150亿元人民币

* 招标时间: 周四(10日)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.70%-3.90%

* 预测均值: 3.81%

路透上海11月9日电---中国农业发展银行周四将招标发行三年固息债.路透调查显示,三年央票近两周停发令该期限的新债供给减少,且一年央票发行收益率下滑使得政策预期更为宽松,料明日该期农发债中标利率低于二级市场,预测均值在3.81%.

不过市场人士对该债的具体定位分歧较大,多数预测值集中在3.80%上下,而由于近期新债发行频现远低于预估的情况,仍有少数市场人士预计本期债中标利率可能远低于二级市场水平,低至3.70%左右.

"3.80左右吧,再往下的话投机的成分就比较浓了,...不过现在一级真的很难说,大家经常往低10个(基)点投(标),"华东一银行分析师称.

北京一银行交易员则认为,昨日一年央票发行收益率下滑,令不少机构对後市更为看好,这可能会将明日新债中标利率推至较低水平.

央行公开市场周二发行的100亿元一年期央票,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp),为28个月来首次下降,货币政策放松微调信号愈发强烈.[ID:nCN1203162]

目前二级市场上相近期限的金融债报价较少,中债登银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在3.8974%.

该期债为农发行今年第18期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过67.8亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为11月10日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为11月17日,11月11日-11月17日为分销期,11月23日上市.(完)