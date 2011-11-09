〔中国金融〕银行走出去须远离高杠杆或过度创新类金融产品--银监会(更新版)

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路透北京11月9日电---中国银监会副主席蔡鄂生周三表示,中资银行"走出去"必须要有清晰战略规划,并远离高杠杆率或过度创新类金融产品和业务.

他在北京召开的中国国际金融论坛上并称,中国金融机构开放程度不能一味地追求快,还要看环境决定变化,监管者在全球化尤其是机构"走出去"时尤其要加强监管.

蔡鄂生指出,既要看到国际化是中资银行长远发展的必然趋势,也要督促中资银行结合自身情况,谨慎选择.特别是在当前国际金融危机及主权债务危机尚未见底的格局下,更要静观海外金融市场发展态势,理性分析、慎重选择潜在并购目标.

"既要防止机会主义'抄底'思维,也要防止机会面前犹豫不决、当断不断."他说,中资银行不能为"走出去"而走出去,仅满足于境外设立机构和业务规模单纯扩大.

他认为,需通过"走出去"直接参与国际竞争.相较国际先进银行,中国商业银行综合实力并不雄厚,无论业务、产品、管理、技术均存在差距,"走出去"不可急于求成,须首先"苦练内功".

数据显示,2010年底,中国五家大型商业银行在亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲共设有89家一级境外营业性机构,收购(或)参股10家境外机构;六家股份制商业银行在境外设立五家分行、五家代表处;两家城市商业银行在境外设立两家代表处.

此前,中资银行已采取了灵活多样的境外收购模式,包括中国国家开发银行[CHDB.UL]投资巴克莱银行式的财务投资、中国银行(601988.SS)(3988.HK)收购新加坡飞机租赁公司式的以业务多元化为导向的控股权收购等.(完)