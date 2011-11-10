(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持稳,资金充裕而拆借不难

* 拆借不难,市况平静

* 短票发行略增温,明日料进一步提供

记者 张雅菁

路透台北11月9日电---台湾银行间短期利率周三变化不大,整体资金维持宽松,且拆借不难;银行间亦持续透过申报存单等管道消化资金.

不过,交易人士表示,近来短票供给量有限,而央行存单主要集中发行30天期,长天期则是呈现低量,因此消化资金的管道选择性相对不多.最终选择则是经由大型金融机构,将资金以隔拆,拆进到央行.

"央行最近只(重点)发30天期(存单),90天期是选择性,182天更不用说了,所以钱一定落在市场内,"一票券商人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.396%;区间为0.299-0.750%,上日在0.299-0.760%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.780%,上日在0.392-0.800%.

**短票利率持平**

票券商方面,交易员表示,随着明日逢10日的例行资金需求高峰接近,发行量虽然渐有起色,但还是有大型票券商发行量偏低,持续暂停与银行间承作.预期明天发行量应该有所提升,只是利率可能暂时还是脱离不了区间.

一大型公股银行机构人士指出,明天买票利率如何开出,将视资金及发行量情况而定,但应该还是0.86%的机率较高,暂难拉回到0.87%.

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.85-0.86%,大致同上日.

今日央行共发行1,067亿台币存单,相较存单到期金额736亿,存单发行馀额增加331亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期3,069亿,周五为1,694.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为89亿台币,累计超额准备为709亿台币,加计前期1%的超额准备为2,158亿台币.

**公债RP利率持于区间**

债市同业附买回(RP)利率周三持于区间.投信余钱流入令资金供应平稳,基本上以到期续作为主,资金调度并不困难.

资金调度人士表示,明日有远东商银金融债交割,金额35亿台币,由于金额不大,且交易商多已提前准备,料应不至带动RP利率上扬.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.(完)