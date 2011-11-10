(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持稳,资金充裕而拆借不难

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
* 拆借不难,市况平静
* 短票发行略增温,明日料进一步提供
记者 张雅菁
路透台北11月9日电---台湾银行间短期利率周三变化不大,整体资金维持宽松,且拆借不难;银行间亦持续透过申报存单等管道消化资金.
不过,交易人士表示,近来短票供给量有限,而央行存单主要集中发行30天期,长天期则是呈现低量,因此消化资金的管道选择性相对不多.最终选择则是经由大型金融机构,将资金以隔拆,拆进到央行.
"央行最近只(重点)发30天期(存单),90天期是选择性,182天更不用说了,所以钱一定落在市场内,"一票券商人士称.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.396%;区间为0.299-0.750%,上日在0.299-0.760%.
2-7天拆款利率区间在0.392-0.780%,上日在0.392-0.800%.
**短票利率持平**
票券商方面,交易员表示,随着明日逢10日的例行资金需求高峰接近,发行量虽然渐有起色,但还是有大型票券商发行量偏低,持续暂停与银行间承作.预期明天发行量应该有所提升,只是利率可能暂时还是脱离不了区间.
一大型公股银行机构人士指出,明天买票利率如何开出,将视资金及发行量情况而定,但应该还是0.86%的机率较高,暂难拉回到0.87%.
30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.85-0.86%,大致同上日.
今日央行共发行1,067亿台币存单,相较存单到期金额736亿,存单发行馀额增加331亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期3,069亿,周五为1,694.5亿.
拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为89亿台币,累计超额准备为709亿台币,加计前期1%的超额准备为2,158亿台币.
**公债RP利率持于区间**
债市同业附买回(RP)利率周三持于区间.投信余钱流入令资金供应平稳,基本上以到期续作为主,资金调度并不困难.
资金调度人士表示,明日有远东商银金融债交割,金额35亿台币,由于金额不大,且交易商多已提前准备,料应不至带动RP利率上扬.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 张喜良/乔艳红
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
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