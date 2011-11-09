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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕11月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 264.0 60 255.0 9

12月 265.9 49 255.9 14

1月 268.0 86 255.4 39

2月 269.3 222 255.8 85

3月 271.6 1371 257.9 450

4月 272.5 9079 259.0 3617

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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