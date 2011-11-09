〔欧洲汇市〕欧元兑英镑跌至一个月低位,受意大利公债收益率飙升拖累

路透伦敦11月9日电---欧元兑英镑EURGBP=D4周三跌至一个月低点0.85415英镑,因指标意大利公债收益率(殖利率)升破7%,该位被普遍视为是难以为继的水准,从而增强了人们对欧元区债务危机升级的担忧.(完)