父亲患抑郁症的孩子易出现情感行为问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月9日电---据一项针对2万余户家庭的研究显示，父亲患抑郁症的孩子比父亲没有抑郁症的孩子更容易出现情感和行为问题。

这项研究的作者、纽约大学医学院的威兹曼（Michael Weitzman）称，目前很多父母失业，在养家上很困难，还有些是带着创伤从阿富汗和伊拉克归来，这一问题显得尤其重要。

他补充说，母亲患抑郁症与孩子出现这些问题有关早就被发现，但如此大规模研究孩子与父亲患抑郁症的关系还是首次。

研究还发现，如果父母双方都患抑郁症，其孩子最可能出现这些问题。这项研究发表在《儿科学》（Pediatrics）期刊上。

威兹曼和其研究小组使用的数据来自一个全国性研究，该研究包括对21,993户家庭的采访。这些家庭父母亲生活在一起，孩子年龄介于5-17岁。

研究显示，父亲患有抑郁症的儿童中，11%会在家里或学校出现行为和情感问题，母亲患有抑郁症的儿童中，19%会出现此类问题。

如果父母双方均患抑郁症，孩子出现情感和行为问题的比例则达25%。当父母双方都没有抑郁症征兆时，仅6%的孩子出现这些问题。

威兹曼和他的研究人员称，这项研究并不能证明父母情绪会影响孩子。例如，如果孩子有上述问题，他们的父母可能更易患抑郁症。

他们指出，但这仍表明父母一方患抑郁症会对孩子有影响。其他研究人员也认同这一说法。（完）