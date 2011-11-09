(重温稿)《中国公开市场预测》三个月央票发行量倍增,收益率续持稳可能性更大

* 央行明日将发行20亿元三月期央票,较上周倍增

* 一年期央票发行利率下调,或因央行不愿回收太多流动性

* 三月期央票市场需求很一般,收益率续持稳可能性更大

路透北京11月9日电---中国央行公开市场周四将招标发行20亿元人民币三个月期央票,发行量较上周倍增.市场人士表示,尽管本周一年央票发行收益率28个月来首次下滑,但或是央行出于无奈之举;监于三个月期央票市场需求很一般,因此其发行收益率继续持稳可能性更大.

央行本周二发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp);同时进行300亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%[ID:nCN1203162]

"虽然我们也觉得三个月期央票(发行收益率)也可能会动,但动的可能性也不是特别大,"上海一券商交易员表示,"一年期也不是央行主动要动,他们是不想发太多的量;三个月期的,本来就没太多市场需求."

北京一国有银行交易员亦认为,三个月期央票发行收益率将走平.

央行上周四招标的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第10周持平于3.1618%;当日未进行正回购操作.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票最新收益率报3.2067%.

中国通胀持续回落为货币政策预微调扫清道路.但目前政策全面转向尚无基础,央票发行利率下调并不等于降息在即.未来数量型政策工具尤其公开市场,有望成为央行操作的"主战场". [ID:nCN1207766]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周投放资金额为960亿元;此前则连续两周净回笼资金.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 20

正回购 (周二) 300

(周四) 待定

央票到期 390

正回购到期 700

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