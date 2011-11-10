〔中国公开市场〕今日不进行正回购操作,本周净投放670亿元--业内人士

央行稍晚将招标发行20亿元三个月期央行票据,发行量较上周倍增,业内人士预计其中标收益率继续持稳于3.1618%的可能性更大.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)