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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 09:21 BJT

〔中国公开市场〕今日不进行正回购操作,本周净投放670亿元--业内人士

路透北京11月10日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放670亿元.

央行稍晚将招标发行20亿元三个月期央行票据,发行量较上周倍增,业内人士预计其中标收益率继续持稳于3.1618%的可能性更大.

央行上周四招标的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第10周持平于3.1618%;当日未进行正回购操作.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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