〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离七周高位,预计库存高企

路透吉隆坡11月9日电---周三马来西亚棕榈油期货从七周高位滑落,周四将公布行业报告,预计会显示上月库存升至22个月高位.

投资者关注东南亚的天气状况,担忧拉尼娜雨水或在年底的雨季进一步扰乱棕榈油的收获.

"在棕榈油价格上涨前,库存需要下滑.但向未来展望,我们将进入天气因素主导的市场."吉隆坡一外资商品经纪商的交易员称.

"尽管意大利总理说将要辞职,但欧元区问题依然存在."

指标1月棕榈油合约FCPOc3结算价跌0.4%至每吨3,034马币(林吉特),盘中一度升至3,068马币,为9月21日以来最高.

市场成交23,485口,成交均值为25,000口.

一些投资者在周四马来西亚棕榈油局(MPOB)公布10月数据之前削减仓位,该报告预计显示产出高于出口,从而推升库存至220万吨的22个月高点.(完)