〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离七周高位,预计库存高企

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透吉隆坡11月9日电---周三马来西亚棕榈油期货从七周高位滑落,周四将公布行业报告,预计会显示上月库存升至22个月高位.
投资者关注东南亚的天气状况,担忧拉尼娜雨水或在年底的雨季进一步扰乱棕榈油的收获.
"在棕榈油价格上涨前,库存需要下滑.但向未来展望,我们将进入天气因素主导的市场."吉隆坡一外资商品经纪商的交易员称.
"尽管意大利总理说将要辞职,但欧元区问题依然存在."
指标1月棕榈油合约FCPOc3结算价跌0.4%至每吨3,034马币(林吉特),盘中一度升至3,068马币,为9月21日以来最高.
市场成交23,485口,成交均值为25,000口.
一些投资者在周四马来西亚棕榈油局(MPOB)公布10月数据之前削减仓位,该报告预计显示产出高于出口,从而推升库存至220万吨的22个月高点.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选