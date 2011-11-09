〔伦敦美债〕公债价格上涨,意大利融资成本飙升引发避险买盘

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透伦敦11月9日电---美国公债价格周二在欧洲上涨,因在意大利公债遭遇大幅抛售後,投资者需求避险资产.意大利10年期公债收益率(殖利率)已升至7%上方,该水准被视为不可持续的水平.
意大利债券收益率上升,两年期/10年期收益率曲线反转--反映出偿债担忧加剧.
7%的收益率水平被许多人认为是红线水平,此前诸如葡萄牙、爱尔兰等国公债的收益率在超越该水平後不得不寻求援助.
10年期美国公债收益率下跌逾9个基点至1.985%,美债期货TYv1上涨20/32至130-43/64.
一位交易员说:"市场继续上涨,目前来看意大利局势看似没有缓解...当前没有能够扶助市场的消息,不会有短期解决方案."
随着10年期公债收益率再度跌至2%下方,这位交易员预计将有可能测试1.8%,後者为近期的阻力位.
周二的三年期公债标售需求前景,预示今天的240亿美元10年期公债标售将取得良好的结果.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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