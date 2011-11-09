〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差回吐涨幅,受压于需求疲软

纽约期市：原糖受供应收紧带动升至近三个月高位，纽约可可跌至四年半最低
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
路透新加坡11月9日电---周三亚洲石脑油价格持于三周高位附近,不过跨月价差屈从于需求疲软的压力,从昨日的小幅升水转至平价状态.
交易商称,只要中国不进口石化产品,则亚洲石脑油需求将迟缓.
亚洲最大的石脑油买家--台塑,其年产能293万吨的工厂,运转率降为80%左右,来应对石化产品利润率低下的局面.
汽油裂解价差扩大跌幅至近四个月最低,交易员预计市场因供应增加进一步下跌.
一交易员称,"肯定是供应问题."
日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上升0.50美元至每吨901美元,为10月19日以来最高.]
12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK反弹4.55美元至38.58美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.15美元至每桶19.08美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 900.50/901.50 900.50 +0.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 97.77/97.87 97.77 +0.05
97号现货汽油GL97-SIN 122.13/122.23 123.45 -1.27
95号现货汽油GL95-SIN 118.54/118.64 119.60 -1.01
92号现货汽油GL92-SIN 116.85/116.95 118.00 -1.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.03/19.13 20.23 -1.15 (完)
--编译 田建华;审校 王洋
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