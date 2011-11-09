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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 20:21 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差回吐涨幅,受压于需求疲软

路透新加坡11月9日电---周三亚洲石脑油价格持于三周高位附近,不过跨月价差屈从于需求疲软的压力,从昨日的小幅升水转至平价状态.

交易商称,只要中国不进口石化产品,则亚洲石脑油需求将迟缓.

亚洲最大的石脑油买家--台塑,其年产能293万吨的工厂,运转率降为80%左右,来应对石化产品利润率低下的局面.

汽油裂解价差扩大跌幅至近四个月最低,交易员预计市场因供应增加进一步下跌.

一交易员称,"肯定是供应问题."

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上升0.50美元至每吨901美元,为10月19日以来最高.]

12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK反弹4.55美元至38.58美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌1.15美元至每桶19.08美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 900.50/901.50 900.50 +0.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 97.77/97.87 97.77 +0.05

97号现货汽油GL97-SIN 122.13/122.23 123.45 -1.27

95号现货汽油GL95-SIN 118.54/118.64 119.60 -1.01

92号现货汽油GL92-SIN 116.85/116.95 118.00 -1.10

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.03/19.13 20.23 -1.15 (完)

--编译 田建华;审校 王洋

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