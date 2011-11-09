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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 20:18 BJT

〔美国数据〕11月4日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数上升10.3%

路透纽约11月9日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款飙升,因利率下降刺激再融资需求.

MBA表示,11月4日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上升10.3%至734.3.

MBA高层Mike Fratantoni说:"上周由于欧洲再度动荡引发避险买盘,美国公债收益率下降,30年期抵押贷款利率降至年内第二低的水准."

11月4日当周再融资指数上涨12.1%至3,967.5,创下一个月最高水平.购房贷款指数上升4.8%至183.1.

30年期固息抵押贷款利率下降9个基点,为4.22%.

再融资申请占总抵押贷款活动比例升至78.6%,前一周为77.1%.这

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--编译 王洋;审校 田建华

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