〔美国数据〕11月4日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数上升10.3%

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因技术面疲弱
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透纽约11月9日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款飙升,因利率下降刺激再融资需求.
MBA表示,11月4日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上升10.3%至734.3.
MBA高层Mike Fratantoni说:"上周由于欧洲再度动荡引发避险买盘,美国公债收益率下降,30年期抵押贷款利率降至年内第二低的水准."
11月4日当周再融资指数上涨12.1%至3,967.5,创下一个月最高水平.购房贷款指数上升4.8%至183.1.
30年期固息抵押贷款利率下降9个基点,为4.22%.
再融资申请占总抵押贷款活动比例升至78.6%,前一周为77.1%.这
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--编译 王洋;审校 田建华
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
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