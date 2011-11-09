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公司新闻(中文) | 2011年 11月 9日 星期三 20:58 BJT

〔美股业绩〕通用汽车第三季EPS为1.03美元,高于市场预估的0.96美元

路透11月9日电--通用汽车(GM.N)宣布:

* 第三季每股盈馀(EPS)为1.03美元

* 第三季营收为367亿美元,去年同期为341亿美元

* 第三季净利为17亿美元

* 预计经调整的第四季EBIT与2010年第四季相仿,由于北美季节性趋势和欧洲市场疲软

* 通用汽车称第三季占全球汽车营收份额比为12%,去年同期为11.4%

另外汤森路透I/B/E/S预估通用汽车第三季营收为366.6亿美元,EPS为0.96美元.

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