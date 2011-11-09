〔美股业绩〕通用汽车第三季业绩超预期,但下调欧洲市场业务展望(更新版)

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路透底特律11月9日电---美国通用汽车(GM.N)公布优于预期的季度获利,因其在北美和亚洲市场份额扩大,不过由于欧洲情势恶化,放弃欧洲全年盈亏平衡的目标.

盘前通用股价挫跌4.2%.

通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)称,这家全球最大的汽车制造商仍要提升利润率.

艾克森在声明中称,"通用汽车收获稳健的一季,但是即便是在全球经济艰难之际,稳健也是不够的."

艾克森称通用仍需提升利润率.第三季该公司利润率为6%,去年则为6.7%.

在政府金援520亿美元给通用後,通用在2009年从破产中走出.美国财政部持有32%的通用普通股,其如何出手这些股权仍是未解之谜.

周三通用称,预计第四季经调整的息税前利润与去年同期相仿.

不过其放弃欧洲市场全年目标,称由于情势恶化,不再预计不计重组成本前可以实现盈亏平衡.

"我们明显面临严峻的宏观经济挑战,"首席财务官Dan Ammann对记者称,"我们不是指望行业销量增加来拯救我们,我们更关注压低盈亏平衡点,以便能能达到持续获利的地步."