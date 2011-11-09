〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上升,保持在每桶19美元上方

纽约期市：原糖受供应收紧带动升至近三个月高位，纽约可可跌至四年半最低
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
路透新加坡11月9日电---亚洲柴油裂解价差小升,继续保持在每桶19美元上方,因北亚的供给依旧紧张,这反过来影响了对其它地区的出口.
路透数据显示,0830 GMT时近月12月柴油裂解价差上涨0.12美元至每桶19.56美元.不过11月/12月跨月价差下跌0.20美元至每桶1.60美元.这是自10月18日以来跨月价差首次下降,不过基本面暗示该地区仍有对柴油的需求.
与此同时,供给紧张也给含硫量为10ppm的柴油的升水构成压力,後者升至每桶逾4美元的逾七个月高位.
由于炼厂加大煤油产量,加之荷兰皇家壳牌日产50万吨的炼厂因火灾减产,使得从北亚的柴油出口减少.
12月柴油裂解价差上涨0.12美元,至每桶较迪拜原油升水19.56美元.
12月航煤裂解价差上涨0.09美元,至每桶21.43美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 130.94 131.34 131.14 131.90 -0.76 -0.58
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.06 131.46 131.26 132.09 -0.83 -0.63
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.01 132.41 132.21 132.72 -0.51 -0.38
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 132.71 133.11 132.91 133.52 -0.61 -0.46
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 130.85 131.40 -0.55 -0.42
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.25 129.60 -0.35 -0.27(完)
--编译 王洋; 审校 田建华
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选