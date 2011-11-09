〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上升,保持在每桶19美元上方

路透新加坡11月9日电---亚洲柴油裂解价差小升,继续保持在每桶19美元上方,因北亚的供给依旧紧张,这反过来影响了对其它地区的出口.

路透数据显示,0830 GMT时近月12月柴油裂解价差上涨0.12美元至每桶19.56美元.不过11月/12月跨月价差下跌0.20美元至每桶1.60美元.这是自10月18日以来跨月价差首次下降,不过基本面暗示该地区仍有对柴油的需求.

与此同时,供给紧张也给含硫量为10ppm的柴油的升水构成压力,後者升至每桶逾4美元的逾七个月高位.

由于炼厂加大煤油产量,加之荷兰皇家壳牌日产50万吨的炼厂因火灾减产,使得从北亚的柴油出口减少.

12月柴油裂解价差上涨0.12美元,至每桶较迪拜原油升水19.56美元.

12月航煤裂解价差上涨0.09美元,至每桶21.43美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 130.94 131.34 131.14 131.90 -0.76 -0.58

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.06 131.46 131.26 132.09 -0.83 -0.63

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.01 132.41 132.21 132.72 -0.51 -0.38

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 132.71 133.11 132.91 133.52 -0.61 -0.46

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 130.85 131.40 -0.55 -0.42

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.25 129.60 -0.35 -0.27(完)