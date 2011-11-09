欧洲已公布经济指标--2011/11/9

美国股市：道琼工业指数微跌0.09%，纳斯达克指数收低0.06%

路透纽约2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。