〔国际油市〕亚洲燃料油市场保持在坚挺水准

路透新加坡11月9日电---亚洲燃料油市场周三保持在强劲的水准,跨月价差和现货价差大体呈区间波动走势,浮动区间与前一日大致相仿.

12月/1月合约以每吨11.75-12.25美元的价格成交11.5万吨,而1月/2月成交5万吨,成交价在8.50美元附近.

380-cst燃料油在实货交易窗口也迎来活跃的买家报价,不过在前一日成交六笔後未达成交易.

380-cst燃料油现货价差也持坚,买价介于每吨较新加坡现货报价升水11.70-12.30美元之间,而卖方的要价则在15.00-16.30美元之间.

新加坡船用燃料油市场持稳,燃料油船货升水保持在每吨12.00美元上方的坚挺水准,与此同时固定价格报价保持在每吨715.00美元上方.

一位船用燃料油交易员说:"船用燃料油市场并不太活跃,因为卖方的要价太高.最终用户的需求肯定受到影响,买家将尽量推迟购买."

12月燃料油裂解价差收窄0.47美元至3.04美元,1月裂解价差走强0.40美元至每桶贴水4.00美元.

180-cst燃料油下跌0.75美元至每吨716.60美元.380-cst燃料油跌2.05美元至每吨705.65美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 716.40 716.80 716.60 717.35 -0.75 -0.10

现货380CST燃料油 FO380-SIN 705.50 705.80 705.65 707.70 -2.05 -0.29

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 717.00 719.00 718.00 720.00 -2.00 -0.28

380CST船用燃料油升水 11.50 13.20 12.35 12.30 0.05

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 14.50 15.00 14.75 14.88 -0.13 -0.84

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.50 13.80 13.65 13.65 0.00 0.00 (完)