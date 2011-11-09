〔USDA月报〕11月9日全球农作物主要信息

路透华盛顿11月9日电---美国农业部(USDA)周三公布,全球2011/12作物年度的谷物产量将达22.8008亿吨,高于先前预估的22.7886亿吨.

其中,小麦产量预计为6.8330亿吨,粗粮(饲用)产量为11.3582亿吨,稻米产量为4.6095亿吨.