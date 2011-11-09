〔USDA月报〕11月9日美国棉花主要信息

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因技术面疲弱
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透11月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估值 10月预估 11月预估
种植面积(百万英亩) 9.15 10.97 14.72 14.72
收割面积(百万英亩) 7.53 10.70 9.85 9.85
单产/英亩 777 812 809 794
产量 12.19 18.10 16.61 16.30
出口 12.04 14.38 11.50 11.30
年末库存 2.95 2.60 3.90 3.80 (完)
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--编译 田建华;审校 利棣儿
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
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