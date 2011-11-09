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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 22:06 BJT

〔USDA月报〕11月9日美国农作物主要信息

路透11月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2009/10 2010/11 2011/12 2011/12

实际值 预估 10月预估 11月预估

大豆

种植(百万英亩) 77.5 77.4 75.0 75.0

收割(百万英亩) 76.4 76.6 73.7 73.7

单产(蒲式耳/英亩) 44.0 43.5 41.5 41.3

产量 3,359 3,329 3,060 3,046

压榨 1,752 1,648 1,635 1,635

出口 1,499 1,501 1,375 1,325

年末库存 151 215 160 195

豆油(百万磅)

产量 19,615 18,888 18,670 18,670

出口 3,359 3,250 1,800 1,500

年末库存 3,406 2,425 2,171 2,080

豆粕(豆粉)(千短吨)

产量 41,707 39,251 38,835 38,835

出口 11,160 9,100 8,550 8,800

年末库存 302 350 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2009/10 2010/11 2011/12 2011/12

实际值 预估 10月预估 11月预估

种植(百万英亩) 59.2 53.6 54.4 54.4

收割(百万英亩) 49.9 47.6 45.7 45.7

单产(蒲式耳/英亩) 44.5 46.3 43.9 43.7

产量 2,218 2,207 2,008 1,999

出口 879 1,289 975 975

年末库存 976 862 837 828

玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2009/10 2010/11 2011/12 2011/12

实际值 预估 10月预估 11月预估

种植(百万英亩) 86.4 88.2 91.9 91.9

收割(百万英亩) 79.5 81.4 83.9 83.9

单产(蒲式耳/英亩) 164.7 152.8 148.1 146.7

产量 13,092 12,447 12,433 12,310

出口 1,980 1,835 1,600 1,600

年末库存 1,708 1,128 866 843

美国乙醇产量

燃料用乙醇 4,591 5,021 5,000 5,000

美国用于生物柴油的豆油产量

甲酯 1,680 2,550 3,600 3,600 (完)

浏览美国农业部的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 利棣儿

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