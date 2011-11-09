〔USDA月报〕11月9日美国农作物主要信息

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因技术面疲弱
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透11月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估 10月预估 11月预估
大豆
种植(百万英亩) 77.5 77.4 75.0 75.0
收割(百万英亩) 76.4 76.6 73.7 73.7
单产(蒲式耳/英亩) 44.0 43.5 41.5 41.3
产量 3,359 3,329 3,060 3,046
压榨 1,752 1,648 1,635 1,635
出口 1,499 1,501 1,375 1,325
年末库存 151 215 160 195
豆油(百万磅)
产量 19,615 18,888 18,670 18,670
出口 3,359 3,250 1,800 1,500
年末库存 3,406 2,425 2,171 2,080
豆粕(豆粉)(千短吨)
产量 41,707 39,251 38,835 38,835
出口 11,160 9,100 8,550 8,800
年末库存 302 350 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估 10月预估 11月预估
种植(百万英亩) 59.2 53.6 54.4 54.4
收割(百万英亩) 49.9 47.6 45.7 45.7
单产(蒲式耳/英亩) 44.5 46.3 43.9 43.7
产量 2,218 2,207 2,008 1,999
出口 879 1,289 975 975
年末库存 976 862 837 828
玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估 10月预估 11月预估
种植(百万英亩) 86.4 88.2 91.9 91.9
收割(百万英亩) 79.5 81.4 83.9 83.9
单产(蒲式耳/英亩) 164.7 152.8 148.1 146.7
产量 13,092 12,447 12,433 12,310
出口 1,980 1,835 1,600 1,600
年末库存 1,708 1,128 866 843
美国乙醇产量
燃料用乙醇 4,591 5,021 5,000 5,000
美国用于生物柴油的豆油产量
甲酯 1,680 2,550 3,600 3,600 (完)
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--编译 王洋;审校 利棣儿
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
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