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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 22:30 BJT

〔美国热股〕Adobe Systems计划裁撤逾7%的员工,股价盘前重挫10%

路透11月9日电---Adobe Systems(ADBE.O)周二表示,计划裁撤逾7%的员工,并最多支付9,400万美元,将业务重点聚焦至数字媒体和营销等核心业务上.

周三盘前交易中,该公司股价重挫10%,至27.35美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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